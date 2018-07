Comiso (Rg): arriva il pivot Guglielmo Susino

Alla Multifidi olympia basket di Comiso (Ragusa) per la prossima stagione sportiva, arriva il pivot Guglielmo Susino, 199 cm, 25 anni.

Susino andrà a rafforzare il reparto lunghi, per dare man forte sotto i tabelloni e nel pitturato. Giocatore proveniente dalla vicina Santa Croce Camerina, dove è cresciuto sotto la sapiente guida di coach Distefano, Susino ha sempre giocato difendendo i colori della sua città dove ha conquistato una promozione dalla serie D alla serie C silver e dopo 2 anni un’altra promozione dalla C silver alla C gold. Un acquisto importante fortemente voluto nel roster dal coach Davide Ceccato per il suo futuro progetto di squadra.

“Giocatore roccioso fisicamente e di temperamento in campo – afferma Ceccato – Guglielmo ha sempre dimostrato di possedere anche notevoli qualità umane essendo un atleta leale, con grande spirito di gruppo, capace di contribuire a dare il giusto clima nello spogliatoio e di esaltare il lavoro di squadra”.

“La dirigenza saluta con particolare soddisfazione l’arrivo di Guglielmo Susino – aggiunge il presidente Roberto Biscotto – giocatore di indubbie qualità tecniche che siamo certi saprà fornire un prezioso supporto alla squadra”.