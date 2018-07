Acireale (Ct): aggredisce con le forbici un medico dell’ospedale, arrestato

Un trentaseienne di Acireale, Antonino Patania, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. L’uomo ieri mattina ha preso delle forbici e con quelle ha minacciato un medico del reparto di ortopedia dell’ospedale.

Un paziente qui, lamentando un presunto ritardo da parte dei sanitari nel curargli un trauma alla caviglia, ha rubato delle forbici dalla sala gessi e gli ha sferrato alcuni fendenti in testa che gli hanno procurato diverse ferite.

Provvidenziale è stata le telefonata effettuata dai colleghi della vittima alla caserma di piazza Salvo d’Acquisto. La vittima, in stato di choc, è ricoverata sotto osservazione nell’ospedale, ma non versa in pericolo di vita fortunatamente.

Le forbici utilizzate per l’aggressione, invece, sono state sequestrate per i previsti rilievi tecnici mentre l’arrestato è stato associato al carcere di Catania piazza Lanza.