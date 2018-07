Sant’Agata di Militello (Me): un arresto per spaccio di cocaina e hashish

Un 25enne palermitano è stato arrestato dai carabinieri a Sant’Agata di Militello, nel messinese, per spaccio di cocaina e hashish.

Le manette sono scattate nel corso di un controllo del territorio e degli obiettivi sensibili intensificati nel periodo estivo nel piazzale della stazione ferroviaria.

L’atteggiamento del ragazzo ha destato giustificati dubbi tanto da indurre i carabinieri a verificare i bagagli e ad effettuare una perquisizione personale. I risultati non si sono fatti attendere in quanto il giovane aveva nascosto, nelle parti intime, 4 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish suddivisi in dosi pronte per essere immesse sul mercato locale.

Lo stupefacente recuperato è stato sequestrato ed inviato al Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato condotto nella camera di sicurezza, in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida e il processo con rito direttissimo.