Gibellina (Tp): un fine settimana “lungo dieci anni”

Quello che arriverà sarà un fine settimana “lungo dieci anni” a Gibellina, nel trapanese con “Le stanze di Ulrike – la rivoluzione inizia a primavera” di e con Silvia Ajelli per la regia di Rosario Tedeschi e una produzione del teatro Biondo di Palermo e Orestiadi di Gibellina.

Sabato 28 luglio, alle 19.30, invece, in scena “L’estate del ‘78” con la presentazione del libro di Roberto Alajmo con la partecipazione di Marco Baliani e Silvia Ajelli. Mentre alle 21.15 andrà in scena “Corpo di Stato – il delitto Moro una generazione divisa” di e con Marco Baliani, drammaturgia e regia Maria Maglietta.

Domenica 29 luglio alle 19.30 andrà in scena “1968/1978: una generazione divisa?”, un incontro con Marco Baliani, Maria Maglietta e Calogero Pumilia. Alle 21.15 “La fantasia al potere: 1967/1978, musiche e storie di una generazione” con Paolo Briguglia e Fabrizio Romano, musiche arrangiate ed eseguite dal vivo da Diego Spitaleri e Dario Sulis con Giuseppe Costa, Salvo Correri, Marcello Mandreucci.

Dal 27 al 29 luglio a Gibellina, in occasione della 37° Edizione delle ORESTADI, andrà in scena un lungo week end in cui il tema portante del Festival (1968, niente fu più come prima) entrerà nel vivo. Andranno in scena storie, suggestioni e ricordi di quegli anni, si proverà a raccontare il decennio sessantotto-settantotto, si parlerà di utopie, di rivoluzione, di storia. A cinquant’anni di distanza proveremo a ripercorrere anni travagliati e intensi, attraverso tre spettacoli e due incontri.