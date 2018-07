Catania: donna terrorizzata fa arrestare il suo aguzzino

Un pregiudicato catanese di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di piazza Verga in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip per atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni dell’ex convivente.

È stata la stessa donna ad aver raccontato di aver intrapreso una relazione sentimentale con l’uomo nello scorso mese di novembre. Una relazione durata fino alla fine dello scorso mese di marzo quando la gelosia morbosa del compagno e il carattere violento l’hanno costretta a lasciarlo.

Una decisione, questa, che non è mai andata già all’uomo che ha iniziato a vessarla in ogni modo possibile tempestandola di telefonate, sms, pedinamenti e appostamenti nei pressi del posto di lavoro della donna. “Tu sei mia. O con me o con nessuno” – diceva l’uomo.

Fino a quando l’uomo ha estratto una pistola e, puntandogliela contro, la minacciava dicendole: “è arrivata la tua ora, adesso ti ammazzo”, costringendo la donna, per farlo desistere dall’intento criminoso, a fingersi ancora innamorata di lui.

Il secondo episodio grave si è verificato quanto la donna, per strada i compagnia di una coppia di amici, era stata costretta con la forza a salire sulla sua auto per poi allontanarsi e fermarsi in una zona appartata. Qui, dopo averla minacciata le ha tolto il cellulare cercando poi di baciarla.

Dopo i fatti denunciati dalla donna gli investigatori hanno ricostruito le fatti salienti dei fatti reati subiti dalla donna e in poco tempo è stato raffigurato un quadro probatorio a carico dell’uomo che è stato arrestato e inchiuso nel carcere di Catania piazza Lanza dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.