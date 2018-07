Caltanissetta: Montante, indagine chiusa

Si è chiusa l’indagine della procura di Caltanissetta che aveva portato all’arresto di Antonello Montante. Per l’ex capo di Sicindustria si profila un processo per associazione a delinquere in concorso con una lista lunga di esponenti delle forze dell’ordine (24). Erano loro la sua rete riservata per spiare le indagini dei pm.

Grande regista delle operazioni di Montante era l’ex ispettore Diego Di Simone. Ruolo importante anche per l’ex colonnello del servizio segreto civile Giuseppe D’Agata, entrambi ai domiciliari.

Verso l’archiviazione, invece l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa per Montante. Intanto Montante si trova all’ospedale Civico di Caltanissetta per accertamenti sanitari.

L’inchiesta è coordinata dai sostituti procuratori Stefano Luciani, Maurizio Bonaccorso e dall’aggiunto Gabriele Paci. Il blit era scattato lo scorso 14 maggio quando ai domiciliari era finito anche Marco De Angelis, sostituto commissario in servizio prima alla questura di Palermo e poi alla prefettura di Milano. con lui anche Ettore Orfanello, ex comandante del nucleo di polizia tributaria di Caltanissetta e l’imprenditore Massimo Romano, titolare dela catena di supermercati Mizzica-Carrefour Sicilia. per loro l’inchiesta è chiusa e avranno 20 giorni di tempo per chiedere di essere ascoltati dai pm, poi la procura chiederà il rinvio a giudizio.

Aperta la seconda tranche dell’inchiesta che riguarda l’altra associazione a delinquere contestata a Montante in concorso con l’ex governatore della regione, Rosario Crocetta e gli ex assessori della sua giunta Linda Vancheri e Mariella Lo Bello¸fedelissime del leader di Sicindustria Montante. La procura sembrerebbe orientata ad un processo unico, ma il provvedimento per questa seconda tranche di indagini probabilmente arriverà non prima di settebre.