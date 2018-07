Tortorici (Me): tutti al mulino per la pesatura del grano

Tradizionali canti popolari siciliani hanno fatto da sfondo alla manifestazione “E…state al mulino”, organizzata dal centro di storia patria dei Nebrodi in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni riunite “Pro Tortorici”.

Il seicentesco “mulinu da Ferrera” ha ospitato una manifestazione moderna ma dal sapore antico. Curiosi, appassionati di natura e tradizioni popolar, hanno preso parte alla “Pisera”, la pesatura del grano. Una giornata dedicata ad alcuni momenti della vita tradizionale dei campi di un tempo. Qualche giorno fa era stato raccolto il grano e i covoni di spighe erano stati lasciati al sole per maturare ancora un po’. Fino a quando al mulino di Tortorici è stata effettuata la “pesatura”.

Prima il cavallo Pasqualino, di proprietà del signor Nino Franchina ,ha effettuato dei giri circolari nell’aia con lo scopo di separare il frumento dalle spighe di grano. Ed ecco che, pronto il grano, pulito dalle spighe, è stato macinato proprio al mulino Ferrera, messo in funzione per l’occasione. La serata si è conclusa con una degustazione di “pani cunzatu” come da tradizione e vino locale. Ogni momento della giornata è stato scandito dai canti della tradizione popolare siciliana.

È stato un momento di aggregazione e di svago, molto gradito ai numerosi oricensi accorsi all’antico mulino. Si tratta anche di un modo per far rivivere antiche tradizioni ormai quasi totalmente scomparse e per dare nuova vita a luoghi dal sapore antico, come il mulino seicentesco del centro nebroideo.