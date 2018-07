Comiso (Rg): arrestato extracomunitario con documento falso

Era in procinto di imbarcarsi sul volo Air Malta delle 22.10 per Matlta in partenza da Comiso, nel ragusano. Non aveva con sé i documenti. Per questo gli agenti della polizia di frontiera hanno arrestato Kamaldin Yakubu, 38 anni.

Tra i documenti del’uomo, il permesso di soggiorno presentava lievi difformità rispetto al documento originale, motivo per cui gli operatori di polizia ritenevano opportuno procedere oltre nelle indagini, appurando, grazie alle sofisticate apparecchiature in possesso e a seguito di riscontri nella banca dati SII la totale falsità del documento esibito.

Alla luce degli indiscutibili elementi di colpevolezza a carico dell’extracomunitario, si procedeva nella misura coercitiva d’iniziativa dell’arresto con successiva traduzione nel carcere di Ragusa.