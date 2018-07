Caltanissetta: sequestrati 1.000 prodotti contraffatti, un denunciato

Più di 1.000 prodotti contraffatti sono stati sequestrati dalla finanza di Caltanissetta che ha denunciato un cittadino extracomnunitario.

Durante lo scorso fine settimana, le fiamme gialle, nel corso di un servizio predisposto per la repressione e contrasto alla contraffazione, hanno sequestrato oltre 1.000 prodotti contraffatti.

L’operazione di servizio ha permesso alle fiamme gialle di segnalare alla procura un extracomunitario in attesa di permesso di soggiorno. L’uomo è ritenuto responsabile di aver posto in vendita illecitamente 33 borse e 97 paia di scarpe con griffes contraffatte, 444 dvd e 518 Cd-Rom non autentici.

I controlli effettuati dalla finanza, inquadrati nel più ampio contesto dell’intensificazione delle attività a tutela degli onesti cittadini della provincia, vedono ogni giorno impegnati i vari reparti operativi presenti sul territorio coordinati con il supporto del comando provinciale di Caltanissetta.

I settori sotto il mirino dei finanzieri di Caltanissetta sono incentrati al traffico e allo spaccio di droga, il controllo delle scommesse legali nonché, naturalmente, sono state disposte molteplici attività volte alla tutela del Made in Italy dell’abusivismo commerciale e nella lotta alla contraffazione.