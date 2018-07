Sant’Agata di Militello (Me): “una spiaggia per tutti” per il lido senza barriere

Sorrisi, felicità, spensieratezza. Un momento davvero di gioia per un piccolo ma importante segnale verso le fasce più deboli, giovani e adulti, diversamente abili o che vivono una situazione di difficoltà motoria.

A loro è dedicata l’area attrezzata “Una spiaggia per tutti”, aperta questa mattina sull’arenile di contrada Giancola a Sant’Agata di Militello nel messinese. Un’area, allestita grazie all’impegno dell’amministrazione comunale ed il fondamentale contributo della Fondazione Mancuso Onlus, dell’associazione Liberi di Volare e dei volontari, che darà a tutti la possibilità di fruire del mare e della spiaggia.

“È solo un primo segnale di civiltà che abbiamo voluto dare – commenta soddisfatta l’assessore alle politiche sociali Ilaria Pulejo –. Non c’è nulla di più bello del mare che la natura ci ha regalato, i suoi benefici sono innumerevoli ed è giusto che tutti riusciamo a goderne. Fondamentale è stato il coordinamento con le associazioni operanti sul territorio che ci hanno segnalato l’esigenza di avere un servizio di questo tipo, così come importante il lavoro del personale comunale per attrezzare l’area. È però solo l’inizio di un percorso, l’obiettivo concreto – conclude l’assessore Pulejo – è che per il futuro si possa giungere ad un vero e proprio lido completo con ogni tipo di servizio”.

A tagliare il nastro insieme all’assessore Pulejo, alla presenza di alcuni consiglieri comunali, è stato il sindaco Bruno Mancuso: “Una bella iniziativa voluta con forza dall’assessore, che ringrazio per la sensibilità che da subito sta dimostrando verso le persone più bisognose – commenta Mancuso –. È un gesto di attenzione e civiltà, un bel segnale per tutta la comunità santagatese”.

Ad esprimere la felicità dei giovani e di tutti coloro che potranno godere dei servizi offerti dalla spiaggia attrezzata è Silvana Ruvolo, presidente dell’associazione “Liberi di Volare”: “Una giornata meravigliosa. Finalmente anche a Sant’Agata i ragazzi hanno degli spazi in cui si sentono integrati – commenta la professoressa Ruvolo –. È solo uno dei tanti traguardi che la nostra associazione, grazie alla partnership con la Fondazione Mancuso, sta raggiugendo, basti pensare al centro diurno integrato dove i nostri ragazzi quotidianamente sono felici e possono esprimersi attraverso molteplici attività. Questo lido – conclude – è a disposizione di tutti coloro che ne hanno necessità e che qui troveranno ogni giorno volontari a loro disposizione”.