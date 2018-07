Barcellona Pozzo di Gotto (Me): il regista Coglitore presidente di giuria al festival “In…corto”

Il 27 e il 28 luglio si svolgerà a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) la prima edizione del Festival di cortometraggi “IN… CORTO”, organizzato dall’associazione culturale “Mutamenti liberi” presidente Maria Grazia Milioti e direttrice artistica Anna Maria Puliafito.

Presidente di giuria del festival sarà il regista messinese Massimo Coglitore chem oltre al lavoro di giuratom interverrà per proiettare il trailer del suo film “The Elevator” (in uscita presto nelle sale italiane) e annuncerà il suo nuovo film che sarà girato nel 2019.

Durante il festival, Coglitore illustrerà anche un progetto di laboratori di cinema da tenersi nei prossimi mesi in collaborazione con l’associazione culturale “Mutamenti liberi”. I cortometraggi premiati saranno resi noti dalla giuria nella serata finale del 28 luglio dalle ore 20.00 presso il Casale di Gurafi (Barcellona), dove la stessa giuria al completo consegnerà tutti i premi di questa prima edizione e sarà proiettato il corto vincitore.

Durante le due giornate saranno proiettati i 19 cortometraggi selezionati per il concorso. Massimo Coglitore, in qualità di presidente della Giuria e ospite del festival dichiara: “Sono orgoglioso e felice di essere presidente di giuria di un festival che sta nascendo con grande passione e professionalità in una provincia importante. Conosco gli organizzatori e sono persone fantastiche. E’ importante dare spazio al cinema e alla cultura in generale, soprattutto in momenti come questi dove il nostro paese sembra andare in tutta altra direzione. Speriamo che sia l’inizio di un cammino che faccia diventare il festival un evento annuale sempre più prestigioso”.