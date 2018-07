Giardini Naxos (Me): “Cars3” inaugura il festival dei film per ragazzi

È stata la proiezione del film di animazione “Cars3” ad inaugurare ieri sera la 23esima edizione del festival del film per ragazzi di Giardini Naxos nel messinese.

La prima serata della manifestazione, ospitata come di consueto dall’arena Don Bosco, èstata aperta dal cortometraggio “Lila” portato dal primo ospite del festival, Beppe Manno, ideatore della rassegna itinerante del documentario d’autore che ha anche ricevuto dagli organizzatori una targa per il suo impegno nella valorizzazione del territorio siciliano attraverso il cinema.

A seguire un divertente concerto con musiche tratte da famosi film pper ragazzi, eseguito dall’associazione musicale Carmelo Puglia, diretta dal maestro Ricciardi della stessa associazione. Anche questa edizione del Festival è molto ricca di avvenimenti e di ospiti. Da segnalare la serata del 23 luglio nel corso della quale verrà proiettato il film “Balon” del regista Pasquale Scimeca, che sarà anche presente alla serata e riceverà il Cavalluccio Marino, la statua in terracotta realizzata dall’artista Turi Azzolina.

Inoltre, nella serata conclusiva del 26 luglio saranno premiati il sindaco di Messina e della Città Metropolitana Cateno De Luca, Carla Santoro (dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Taormina) e Antonino Vadalà (curatore del museo della memoria e delle tradizioni storiche di Giardini Naxos).

Verrà assegnato il Cavalluccio Marino alla memoria per il regista Pino Tordiglione, prematuramente scomparso nell’ottobre del 2017, il cui film “Il bacio azzurro” sarà proiettato domani sera, 21 luglio. A ritirare il riconoscimento sarà il figlio Enrico, produttore del film, accompagnato dallo sceneggiatore Fortunato Campanile.

Il festival del film per ragazzi è organizzato dall’associazione “Centro di solidarietà P.O.R.T.O. – onlus”, presieduta da mons. Salvatore Cingari in collaborazione con il centro studi cinematografici, il comune di Giardini Naxos, il coordinamento dei festival del cinema in Sicilia, il circolo don Bosco e Salvatore Quasimodo, il consultorio La Famiglia, con l’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana ed il patrocinio della Città metropolitana di Messina.

20 luglio: Belle & Sébastien – Amici per sempre di Clovis Cornillac, Francia

21 luglio: Il Bacio Azzurro diPino Tordiglione, Italia 2015.

22 luglio: Ferdinand diCarlos Saldanha,Usa 2017.

23 luglio: Balon di Pasquale Scimeca, Italia 2017.

24 luglio: Lego Batman – Il film di Chris McKay, Usa 2017.

25 luglio: Wonder di Stephen Chbosky, Usa 2017.

26 luglio: Serata degli ospiti e premiazioni

Coco di Lee Unkirch, Adrian Molina, Usa 2017.

Hanno collaborato alla scelta dei film gli alunni degli istituti scolastici comprensivi di Giardini Naxose Taormina, diretti rispettivamente da Maria ConcettaD’Amicoe Carla Santoro.