Comiso (Rg): rinforzi per l’Olympia basket, arriva Matteo Celesti

Matteo Celesti, play/guardia 27 anni, arriva a Comiso nel raugsano, per rinforzare il roster della Multifidi Olympia Basket Comiso.

Il giocatore arriva dalla squadra Marino di Roma dove ha militato dall’under 17 in poi facendo tre anni di serie D culminati con la promozione in C2 in cui ha giocato per altri due anni con la promozione in C1 per ben due volte. Celesti si è già aggregato alla prima squadra per la preparazione in vista dell’inizio della nuvoa stagione agonistica del campionato di serie D previsto per metà ottobre.

“Si tratta – afferma il coach Davide Ceccato – di un giocatore importante perché può ricoprire più ruoli e sicuramente un innesto che ci darà una grossa mano in campo. La sua esperienza, inoltre, sarà di gran peso per far crescere i nostri giovani”.

“A Matteo Celesti va il benvenuto di tutta la società – aggiunge il presidente Roberto Biscotto – e siamo certi che il suo contributo darà nuova linfa e stimoli importanti per affrontare un campionato difficile e impegnativo. Desidero infine augurare un buon lavoro a tutto lo staff tecnico con l’auspicio che questa possa essere la stagione giusta per raggiungere risultati importanti”.