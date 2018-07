Milazzo (Me): soccorso in mare

Nella notte tra sabato e domenica scorsa gli uomini e i mezzi della guardia costiera di Milazzo, nel messinese, sono stati impegnati in due attività di soccorso contestuali.

La motovedetta CP 875 è stata impiegata in attività di assistenza a due natanti da diporto, occupati rispettivamente da tre persone tra cui due bambini, sorpresi da un improvviso peggioramento delle condizioni meteo marine presso la baia di Sant’Antonio.

La motovedetta è prontamente intervenuta sul posto e ha consentito alle due unità navali di raggiungere gli approdi di un porticciolo dove hanno ormeggiato in sicurezza. contestualmente il battello GC A 64 ha fornito assistenza ad un altro natante in difficoltà in località Venetico con tre persone a bordo, scortandolo fino all’ormeggio.