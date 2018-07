Lercara Friddi (Pa): si presenta il festival My Way

Torna a Lercara Friddi il My way festival”, il festival della voce dedicato a Frank Sinatra, giunto alla sua decima edizione. La manifestazione è in programma dal 19 al 22 luglio prossimi.

Il festival jazz promosso nella città del palermitano è dedicato alla memoria di Frank Sinatra che proprio a Lercara Friddi ha le sue origini (i nonni paterni).

Una scoperta relativamente recente che ha fatto sì che, grazie al ritrovamento dei certificati di nascita, di battesimo e di matrimonio dei suoi nonni lercaresi, il calzolaio Francesco Sinatra e Rosa Saglimbeni, emigrati oltreoceano nei primissimi anni del Novento, Frank Sinatra venga consacrato “figlio” di Lercara Friddi.

Il My Way Festival è un evento che si distingue perché unisce musica di qualità con il fascino dell’esperienza dei luoghi che hanno dato origine alla famiglia di Frank Sinatra; e perché ha aderito al protocollo nazionale ‘A IMPRONTA ZERO’ attraverso il quale l’organizzazione, s’impegna ad essere sostenibile sul fronte ambientale, promuove i valori della ‘sharing economy’ e fa inclusione sociale attraverso la musica.

Prodotto dall’associazione Life and art promtion, in collaborazione con il Brass group di Palermo, il My Way Festival rappresenta anche un’importante occasione di turismo culturale perché offre l’opportunità di entrare in contatto con una Sicilia straordinariamente affascinante sotto il profilo paesaggistico ed eccezionalmente ricca di testimonianze storiche, enogastronomiche e artistiche: siamo nel cuore della Valle del Torto e dei Feudi, un territorio che riunisce attorno a sé castelli, rocche, paesi celebrati dal cinema [come Ciminna, dove furono girate le scene esterne de ‘Il Gattopardo’ di Luchino Visconti, siti archeologici che testimoniano la residenza del popolo sicano e siti industriali dimessi che fanno riemergere i ricordi del lavoro nelle miniere di zolfo.

Di seguito il programma della manifestazione nel dettaglio

– Lercara Friddi (PA), 19-20-21-22 luglio 2018 –

Il My Way Festival mette in scena musica, mostre, un concorso musicale, workshop, seminari, conferenze, ma anche trekking naturalistici, “bike sharing” e occasioni per degustare le bontà e le eccellenze enogastronomiche del territorio.

“… Aspettando il My Way Festival”

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2018

[mattina] Escursioni di turismo culturale [info: PROLOCO Lercara Friddi 091.8252466]

[10.00/22.00] Palazzo Sartorio – Museo “Siciliani d’America” – Frank Sinatra , i lercaresi e siciliani d’America;

, i lercaresi e siciliani d’America; [sera: 20.30] Parco della Musica Frank Sinatra – Presentazione evento My Way Festival 2018 (10th) ;

; [sera: 21.00] Parco della Musica Frank Sinatra – “Inaugurando il MWF 2018, a cura della Orchestra Fiati Nuova Armonia;

[sera: 22.00] Cortile Nicolosi – PUB51 – “GIULIANA DI LIBERTO QUARTET”

VENERDÌ 19 LUGLIO 2018

[mattina] Escursioni di turismo culturale [info: PROLOCO Lercara Friddi 091.8252466]

[10.00/22.00] Museo “Siciliani d’America” – Frank Sinatra , i lercaresi e siciliani d’America (Palazzo Sartorio);

, i lercaresi e siciliani d’America (Palazzo Sartorio); [sera: 22.00] Piazzetta S. Antonino – BAR DEL CORSO – “CLAUDIO GIAMBRUNO QUARTET Feat MANFREDI MESSINA;

My Way Festival 2018

 SABATO 21 LUGLIO 2018

[mattina] Escursioni di turismo culturale [info: PROLOCO Lercara Friddi 091.8252466]

[mattina/Pomeriggio] Palazzo Sartorio “Seminari” – Fondazione Brass Group Palermo;

[10.00/22.00] Palazzo Sartorio – Museo “Siciliani d’America” – Frank Sinatra, i lercaresi e siciliani d’America;

[10.00/22.00] Palazzo Sartorio – Mostra Fotografica “Nuovo Cinema Paradiso” – Lercara Friddi e Palazzo Adriano tra musica e cinema;

[pomeriggio: 19.00] Piazza Abate Romano – “Tavola rotonda sulla dieta Mediterranea” a cura di Mario Liberto;

[sera: a partire dalle 20.00] Piazza Abate Romano – “Aperi … Jazz” – JAZZ HOUSE;

[sera: a partire dalle 20.00] Piazza Abate Romano – “Gastronomia di Qualità”, promozione e degustazione prodotti tipici della Valle del Torto e dei Feudi;

[sera: 21.30] Piazza Abate Romano – “Concorso Vocale The Voice” – X Edizione (Semi Finale); I Premio “Sinatra Style”;

[after midnight] Piazza Duomo (GLAMOUR CAFFE’) – “… dopo festival” – JAM SESSION, Brass Group Palermo;

 DOMENICA 22 LUGLIO 2018