Giardini Naxos (Me): presentato il festival del film per ragazzi

Nella sala ovale del comune di Messina è stata presentata la 23esima edizione del festival del film per ragazzi di Giardini Naxos nel messinese che si svolgerà all’arena don Bosco dal 19 al 26 luglio.

Alla presentazione hanno partecipato Salvatore Cingari, presidente dell’associazione centro di solidarietà PORTO onlus; il direttore artistico della manifestazione, Ignazio Vasta; Antonio Marcianò, componente del comitato scientifico; Francesco Lombardo, vicepresidente dell’associazione musicale Carmelo Puglia, che hanno illustrato ai presenti il ricco programma e le finalità di questo evento, giunto all’importante traguarto dei 23 anni.

Il Festival, infatti, rappresenta ormai un consolidato momento propositivo che mira a educare le giovani generazioni ad una fruizione consapevole del cinema e degli strumenti audiovisivi, non solo quale rilevante aspetto pedagogico, ma anche come elemento primario per i processi formativi.

Il direttore artistico Vasta ha ricordato che nel 2016, il premio Naxos Cavalluccio Marino, è stato assegnato all’attore calabrese Marcello Fonte per la regia del film “Asino vola” e che ha recentemente vinto la Palma d’oro a Cannes per il film Dogman.

Anche in questa edizione non mancheranno importanti ospiti del mondo del cinema: il 23 luglio sarà proiettato il film “Balon” del regista Pasquale Scimeca che sarà presente alla serata e riceverà il Cavalluccio Marino, la statua in terracotta realizzata dall’artista Turi Azzolina.

Nella serata conclusiva del 26 saranno premiati il sindaco di Messina e della Città MetropolitanaCateno De Luca, Carla Santoro (dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Taormina) e Antonino Vadalà (curatore del museo della memoria e delle tradizioni storiche di Giardini Naxos).

Verrà assegnato il Cavalluccio Marino alla memoria per il regista Pino Tordiglione, prematuramente scomparso nell’ottobre del 2017, il cui film “Il bacio azzurro” sarà proiettato la sera del 21 luglio. A ritirare il riconoscimento sarà il figlio Enrico, produttore della pellicola, accompagnato dallo sceneggiatore Fortunato Campanile.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione “Centro di Solidarietà P.O.R.T.O. – Onlus”, presieduta da mons. Salvatore Cingariin collaborazione con il Centro Studi Cinematografici, il Comune di Giardini Naxos, il Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia, il Circolo Don Bosco e Salvatore Quasimodo, il Consultorio La Famiglia, con l’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia ed il patrocinio della Città Metropolitana di Messina.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

19 luglio: Cars 3 diBrian Free, Usa 2017.

20 luglio: Belle & Sébastien – Amici per sempre diClovis Cornillac, Francia

21 luglio: Il Bacio Azzurro diPino Tordiglione, Italia 2015.

22 luglio: Ferdinand diCarlos Saldanha,Usa 2017.

23 luglio: Balon di Pasquale Scimeca, Italia 2017.

24 luglio: Lego Batman – Il film di Chris McKay, Usa 2017.

25 luglio: Wonder di Stephen Chbosky, Usa 2017.

26 luglio: Serata degli ospiti e premiazioni

Coco diLee Unkirch, Adrian Molina, Usa 2017.

Hanno collaborato alla scelta dei film gli alunni degli Istituti Scolastici Conprensivi di Giardini Naxose Taormina, diretti rispettivamente dalle Dirigenti Maria ConcettaD’Amicoe Carla Santoro.