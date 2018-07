Capo d’Orlando (Me): Maria Grazia Cucinotta invitata dal consigliere Giacoponello

L’attrice messinese Maria Grazia Cucinotta di Capo d’Orlando, nel messinese, è stata invitata nel corso del MareFestival di Salina, a visitare Capo d’Orlando dal consigliere Giacoponello presente alla manifestazione.

Nel corso del MareFestival l’amministrazione, rappresentata dalla consigliera Enza Giacoponello e dal responsabile della biblioteca comunale Carlo Sapone, ha invitato l’attrice messinese per prendere parte alla proiezione del film “I siciliani” del regista siciliano Francesco Lama.

Maria Grazia Cucinotta, protagonista del film insieme a Leo Gullotta e Tony Sperandeo, ha accolto l’invito per una data da concordare sulla base dei suoi impegni professionali.

Giacoponello, invitata a Salina dal regista Francesco Lama, ha espresso soddisfazione per la disponibilità della Cucinotta definita quale “autentico testimonial vivente del made in Sicily. La sua presenza a Capo d’Orlando in occasioen della proiezione del film valorizzerà l’immagine della città anche a livello culturale”.

Nel corso della manifestazione di Salina, poi, il consigliere orlandino ha concordato con il sindaco di Malfa, Clara Rametta, di “gettare le basi per una futura collaborazione turistico-culturale tra l’isola delle Eolie e Capo d’Orlando”.