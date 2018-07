Basicò (Me): possibile riapertura del tiro al piattello

Questa mattina i tecnici, l’amministrazione comunale di Basicò, nel messinese, insieme ad Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per fratelli d’Italia, si sono incontrati per parlare della possibile riapertura del tiro al piattello.

La struttura, importante per lo sport del comprensorio, venne chiusa tre anni fa dall’amministrazione per problemi legati alla presenza di piombo su una vasta area comunale e privata.

“La riunione è servita innanzitutto per capire se la struttura è in qualche modo recuperabile e capire anche la quantità di questo piombo – ha dichiarato Catalfamo – e valutare tutte le possibili opzioni, nel rispetto della tutela ambientale, al fine di riaprire una struttura divenuta negli anni un’importante attrattiva per l’indotto collegato.”

Tra le soluzioni prese in considerazione dai tecnici comunali anche lo spostamento delle macchine – in questo momento in stato di vendita – presso un altro spazio comunale vicino all’ex campo sportivo al fine di creare un unico polo dello sport. Presenti per la parte politica, oltre l’Onorevole Catalfamo, l’assessore comunale di Basicò Roberto Popolo, l’assessore comunale del vicino comune di Tripi, Dario Monforte, e il già assessore comunale di Basicò Franco Pirrello.