Capo d’Orlando (Me): il sindaco incontra il nuovo titolare dell’ufficio locale marittimo

Il sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, ha incontrato questa mattina il tenente di vascello Michele Rossano, comandante dell’ufficio circondariale marittimo di Sant’Agata di Militello e il nuovo titolare dell’ufficio locale marittimo di Capo d’Orlando, il primo maresciallo Fabio Sarni.

Sarni, finora imbarcato sulla nave “Diciotti” della Guardia Costiera, prende il posto del Luogotenente Giuseppe Biondo, destinato ad altro incarico.

L’incontro istituzionale si è svolto in un clima cordiale e il Sindaco Ingrillì ha espresso al nuovo titolare dell’Ufficio Marittimo gli auguri di buon lavoro. “Come Amministrazione abbiamo dato ampia disponibilità alla collaborazione, basando tutto sul dialogo e il confronto – ha dichiarato il Sindaco. Con i rappresentanti della Guardia Costiera, così come con tutte le forze dell’ordine, abbiamo sempre avuto un buon rapporto umano ed istituzionale. Siamo certi che la sicurezza in mare e in spiaggia sono in buone mani”.

All’incontro di stamattina erano presenti anche l’assessore Susanna Di Bella e il comandante della polizia municipale Maria Teresa Castano.