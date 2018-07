Galati Mamertino (Me): verso il premio nazionale di poesia Nino Ferraù

C’è tempo fino al 20 agosto prossimo per partecipare con le proprie opere al premio nazionale di poesia Nino Ferraù indetto dal comune di Galati Mamertino, centro nebroideo in provincia di messina.

La sezione è aperta a tutti gli autori che potranno presentare testi poetici in lingua italiana o vernacolo a tema libero. Ogni autore potrà invare un’opera inedita in lingua italiana (versi liberi o in metrica) non oltre i 60 versi totali, scritte al computer in unica copia.

Per iscriversi si potrà inviare una email o scrivere una posta con i seguenti documenti in formato word, pfd o jpg. Bisognerà allegare alla domanda la scheda di adesione compilata, la propria composizione lirica, la copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione di 10 euro per le spese di segreteria.

Le opere saranno poi valutate a giudizio insindacabile e inappellabile da una apposita commissione composta da personalità del mondo della cultura e del giornalismo scelti dall’amministrazione comunale. Gli esiti saranno comunicati ai vincitori quindici giorni prima della serata di onore in programma sabato 15 settembre prossimo. Sono previsti premi in denaro per i primi tre posti (1.000 euro per il primo classificato, 500 euro per il secondo e 250 per il terzo) più un soggiorno per due persone.