Mandanici (Me): si chiude la III edizione di Write

Si è conclusa l’edizione 2018, la terza, di “Write – residenza internazionale di drammaturgia” a Mandanici nel messinese. Si tratta di un evento che rappresenta un fondamentale e affascinante momento di dialogo sulla scrittura drammaturgica contemporanea.

“Sin dalla prima edizione il progetto ha ottenuto grande successo – dichiara il direttore artistico e ideatore dell’evento Tino Caspanello – suscitando curiosità e consensi tra il pubblico e gli operatori del settore. L’edizione appena conclusa ha raccolto i frutti di questo lavoro, ulteriormente impreziosito e arricchito dalla presenza di partner istituzionali e internazionali.

Ogni autore lancia a sé stesso una sfida perché, in un tempo brevissimo, deve creare un testo e immediatamente affidarlo a regista e attori residenti per metterlo in scena. Tutti collaborano con entusiasmo per mettersi in gioco e misurarsi con la brevità del tempo a disposizione. Il pubblico, cresciuto di sera in sera, ha assunto un ruolo attivo e determinante in questo progetto, perché è stato accompagnato dalla genesi di ogni testo, comprendendo così come questo può diventare parola, drammaturgia, spettacolo, può diventare intervento umano su un territorio”.

L’evento, durato quattro giorni, si è svoto all’interno del monatero Santa Maria Annunziata di Mandanici. Quest’anno vi hann partecipato: Giovanni Greco, Chiara Boscaro, Nello Calabrò, Marco Di Stefano, Andrea Saitta, Barbara Chastanier ( Francia ), Jeton Neziraj ( Kosovo ) eAlexander Manuiloff ( Bulgaria) .

I registi che hanno messo in scena i testi scritti durante i giorni di residenza sono stati: Paride Acacia, Vincenzo Tripodo, Donatella Venuti, Auretta Sterrantino, Nicola Alberto Orofino, Roberto Bonaventura, Javier Sahuquillo, Federico Magnano San Lio.

Questi gli attori protagonisti: Marielide Colicchia, Luca Fiorino, Gianfranco Quero, Alice Sgroi, Francesco Bernava, Milena Bartolone, Giovanna Manetto, Alice Ferlito, Donatella Venuti, Antonio Gullo, Angelica Oliva, Valentina Lupica, Marta Bevilacqua, Michelangelo Maria Zanghì. Claudia Bertuccelli (ballerina).

Ogni serata si è conclusa con l’esibizione del cantautore Giuseppe Di Bella. La manifestazione è organizzata da Latitudini, Rete siciliana di drammaturgia contemporanea, con la direzione di Gigi Spedale. Il progetto grafico è di Cinzia Muscolino. I Diari di Write sono stati curati da Vincenza Di Vita, insieme alle stagiste del DAMS dell’Università di Messina vincitrici del bando.

“WRITE – Residenza internazionale di drammaturgia” è realizzato grazie al patrocinio del Comune di Mandanici, Sindaco Armando Carpo e Presidente del Consiglio comunale Annita Misiti, e a quello dell’ERSU di Messina, Presidente Fabio D’Amore.

L’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro_ha rinnovato anche quest’anno il suo interesse per l’iniziativa; altra presenza importante tra i partner quella del Comitato Italiano di EURODRAM, ai componenti del quale vanno i ringraziamenti degli organizzatori, specialmente a Erica Faccioli e Stéphane Resche.