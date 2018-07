Catania: incendio in viale Castagnola, è allarme

“Come ogni anno Catania si ritrova ad affrontare l’emergenza roghi con mezzi e personale dei vigili del fuoco assolutamente insufficienti. Se a questo ci aggiungiamo la mancanza di un piano di interventi, non ultimo la realizzazione della bonifica dei terreni abbandonati e la realizzazione di fasce tagliafuoco, ecco che il quadro che ne viene fuori è assolutamente drammatico”.

Così Vincenzo Parisi, già consigliere comunale e oggi presidente del comitato cittadino Romolo Murri che segnala la necessità di approntare ora un piano di lavoro immediato in particolare nei quartieri periferici della città.

L’ultimo rogo risale a qualche giorno fa quando palme e verde pubblica del viale Castagnola a Librino sono andati letteralmente in fumo con le fiamme che hanno lambito il distaccamento di polizia e il traffico deviato dalle pattuglie in servizio.

Da qui i continui appelli del comitato cittadino “Romolo Murri” con la necessità, da parte di tecnici ed esperti comunali, di apportare entro la fine di luglio alcuni miglioramenti nella fascia esterna della città per proteggere residenti e commercianti delle aree in questione che con l’emergenza roghi ci convivono da anni. In cima alla lista delle opere da cominciare c’è la bonifica delle aree invase dall’erba alta.

“Un lavoro lungo e difficoltoso ma che può garantire l’incolumità dei migliaia di persone – prosegue Parisi – Ettari di terreno da ripulire per evitare che la gente si ritrovi le fiamme quasi fin dentro casa. Basta un mozzicone di sigaretta per appiccare un incendio. Più grave è la situazione se, in mezzo alle sterpaglie secche, si trovano le discariche abusive. Luoghi adibiti all’abbandono illegale dei rifiuti pieni di materiale altamente infiammabile. Una scintilla può creare il panico”.