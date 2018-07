Messina: in maglietta rossa con Don Ciotti

Anche Messina ha aderito all’appello di Don Ciotti a favore dei migranti lo ha fatto ieri sera in una passeggiata a mare gremita di tanta gente unita in un appello contro le politiche del vice premier Salvini che pensa di chiudere i porti all’arrivo dei migranti con il suo slogan “prima gli italiani”.

Tante le associazioni presenti come ANPI, ARCI Thomas Sankara, ARCI, Giovani Democratici, Fare Per Cambiare e tante altre.

I partecipanti indossavano tutti la maglietta rossa.A presiedere la serie di interventi e stato Domenico Siracusano, in rappresentanza di Libera Messina, che ha sottolineato come la libertà di manifestare sia dovuta solo al fatto che abbiamo avuto la fortuna di nascere da questo lato del Mediterraneo, ma siamo noi i primi a doverci sentire in colpa per le condizioni di questi immigrati e a reagire.

Emanuele Morabito