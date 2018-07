Palermo: al porto sequestrati cosmetici contraffatti

Agenti della guardia di finanza di Palermo hanno sequestrato al porto dei cosmetici contraffatti e prodotti non sicuri. Sono stati altresì ricostruiti flussi commerciali illeciti per oltre 180 mila prodotti.

Sono stati sequestrati circa 6 mila cofanetti di fondotinta del noto marchio Deborah contraffatti e sprovvisti dell’etichettatura, delle indicazioni previste in materia di sicurezza dei cosmetici.

I prodotti contraffatti erano giunti al porto di Palermo a bordo di un autoarticolato ed erano scortati da un documento di trasporto recante, come mittente e destinatario, due distinte persone fisiche senza l’indicazione delle rispettive partite Iva. Gli approfondimenti hanno permesso di scoprire l’esistenza di un canale commerciale di cosmetici contraffatti tra Bergamo e Canicattì nell’agrigentino.

Nella provincia lombarda, dove si trova uno specifico distretto industriale, opera una società che si è occupata della produzione e dell’invio dei prodotti illeciti in Sicilia.

Il trasporto, diretto ad un esercizio commerciale di Canicattì è avvenuto attraverso documenti accompagnatori della merce falsi e l’interposizionen di un prestanome, così da rendere difficoltosa, in caso di controlli lungo la strada, l’identificazione dei reali protagonisti dello schema illegale.

Le fiamme gialle hanno ricostruito i flussi commerciali dal 2016 che ammontano a più di 180 mila pezzi in relazione ai quali sarebbero stati conseguiti proventi illeciti per circa 90 mila euro.

Ben 10 persone, tra amministratori di società ed altri soggetti coinvolti, in concorso, a vario titolo nella vicenda giudiziaria, sono stati segnalati alle procura competenti per territorio, per la commercializzazione di prodotti con indicazioni false e non veritiere.