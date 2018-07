Modica (Rg): ruba portafogli in un bar tabacchi, denunciato un uomo di 70 anni

Ad incastrarlo sono state le immagini di video sorveglianza. Per questo gli agenti della polizia di Stato di Modica, nel ragusano, hanno denunciato un uomo di 70 anni per furto di un portafogli in un bar tabacchi.

Qualche giorno fa un cinquantenne di Ragusa, residente a Modica, aveva presentato la denuncia di furto del proprio portafoglio. Il possibile furto poteva essere stato commesso in un bar-tabacchi di Modica. In un primo momento il denunciante aveva pensato di aver perso il proprio portafoglio, ma poi, ricostruendo e facendo mente locale sull’utilizzo del portafogli, ha capito di essere stato derubato.

L’uomo, infatti, ricordava di aver comprato un sigaro al bar tabacchi mentre teneva al guinzaglio il proprio cagnolino, ma non ricordava più cosa fosse successo esattamente dopo il pagamento alla cassa.

Gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini acquisendo le immagini del sistema di video sorveglianza del bar-tabacchi. Dalla visione delle immagini è stato notato l’anziano dell’età apparente di 70 anni che, accortosi del portafoglio sopra il bancone, prima si guardava intorno per vedere se ci fossero altri avventori e dopo, essendosi assicurato che la titolare fosse impegnata dietro il bancone nell’area delle giocate del Lotto, ha preso il portafoglio, se l’è messo in tasca uscendo poi a passo lento dal locale senza acquistare nulla.

L’azione furtiva e guardinga dell’uomo ha fatto emergere in modo evidente il suo intento predatorio. L’uomo è stato denunciato per furto. Le successive indagini hanno permesso di recuperare una banconota in valuta straniera (20 bath) di proprietà del denunciante e poi riconsegnata dall’autore del furto alla polizia. Invece si è riscontrato un ammanco di circa 60 euro.