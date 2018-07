Messina: masterplan sullo svincolo autostradale Monforte San Giorgio

Questa mattina a palazzo dei Leoni a Messina il sindaco Cateno De Luca e il sindaco di Monforte San Giorgio, Giuseppe Cannistrà, si sono incontrati per parlare dello svincoo di Monforte San Giorgio.

Nel corso della riunione sono state comnunicate al primo cittadino le risultanze del tavolo tecnico di venerdì 29 giugno. Era stato deciso di concentrarsi definitivamente sull’iter per la realizzazione degli svincoli di Alì Terme e Monforte San Giorgio.

In questo ambito il direttore generale del consorzio autostrade siciliane, Leonardo Santoro, completerà le indicazioni del RUP e procederà all’ultimazione dell’iter progettuale per poter giungere entro il 31 dicembre del 2019 al rispetto delle scadenze previste nel masterplan.

Per lo svincolo di Alì Terme il finanziamento previsto attualmente è di 18 milioni di euro mentre il progetto esecutivo ammonta complessivamente a 34 milioni e 900 mila euro quindi attualmente il finanziamento è inferiore.

Per Monforte San Giorgio il progetto è finanziato con 15 milioni di euro a fronte di un progetto esecutivo di 24 milioni 900 mila euro.

Per i due svincoli in totale mancano circa 26 milioni 800 mila di euro; una parte di questi verranno recuperati da due interventi che non saranno realizzati dal CAS: si tratta dello svincolo Furnari Portorosa (6 milioni) mentre altri 3 milioni saranno reperiti dal totale di 6 milioni previsti inizialmente per gli interventi relativi allo svincolo di Villafranca Tirrena.

Mancano quindi 17 milioni e 800 mila che saranno reperiti dal finanziamento degli interventi infrastrutturali inseriti nel Masterplan e non realizzabili in quanto non programmati né programmabili nei termini previsti dalla delibera CIPE.