Tremestieri (Me): arriva in teatro il monologo comico di Steve Cable

Prendono il via al teatro dei 3 mestieri gli spettacoli teatrali per la stagione estiva. Giovedì prossimo, 28 giugno, alle 21.30, salirà sul palco l’attore Steve Cable, protagonista di “Uomo maturo”, un monologo comico sulle avventure di un giovane inglese in Sicilia.

Si tratta di un racconto autobiografico che testimonia i tentativi comunicativi di un giovane artista inglese trapiantato in una città del sud Italia (Catania). In un’ora di risate, tra stand-up comedy e confessione pubblica, “Uomo maturo” propone un viaggio estivo in cui il conosciuto, costumi e usanze sicule, risulta esotico, per non dire erotico, visto attraverso lo sguardo curioso quanto smarrito di un giovane viaggiatore straniero.

Un viaggio esilarante quanto esistenziale,“on the road” e “in the middle of the road” in pari misura, un racconto epico in tutto il suo fail, figlio bastardo di Albert Camus e GrouchoMarx, ‘Uomo maturo’ esplora coraggiosamente quella zona d’ombra tra“English Humour” e “Sicilian Liscìa” per un pubblico che vuole interrogarsi, riflettere ma soprattutto ridere delle disavventure altrui.

Lo spettacolo è vietato ai minori di 14 anni.

Prima dello spettacolo, a partire dalle 20.30, è in programma un apericena.