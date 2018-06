Catania: denaro e prodotti elettronici sequestrati a passeggera nigeriana

Agenti della guardia di finanza di Catania hanno sequestrato denaro e prodotti elettronici ad una passeggera nigeriana in transito all’aeroporto Bellini.

La donna stava per imbarcarsi su un volo in partenza per Instanbul. Nel bagaglio a mano aveva 15 mila euro in contanti suddivisi in mazzette da 50 euro, 100 euro e 500 euro.

A seguito dell’ispezione dei bagagli da stiva che erano stati già imbarcati sull’aeromobile, le fiamme gialle della tenenza di Catania Fontanarossa hanno trovato al loro interno 24 prodotti elettronici tra cui smartphone del tipo iPhone e Samsung, nonché 3 personal computer, per i quali la passeggera non forniva giustificazioni sulla loro lecita detenzione e legittima provenienza.

Alcuni cellulari erano stati rubati o smarriti. I finanzieri hanno pertanto denunciato la donna alla procura di Catania per ricettazione e riciclaggio. Sotto sequestro oltre 21 smartphone e 3 notebook, nonché i 15 mila euro in contanti.