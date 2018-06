Caltagirone (Ct): verso i tirocini formativi e professionali

L’assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative della Regione Siciliana, ha impiegato le risorse del fondo sociale europeo “Sicilia 2020”.

L’intenzione è quella di proseguire l’esperienza dei tirocini extracurriculari realizzati a valere sul programma nazionale garanzia giovani, e di agevolare percorsi di tirocinio finalizzati a sostenere esperienze formative e professionali utili all’inserimento e al reinserimento lavorativo, ha finanziato la realizzazione di tirocini extracurriculari a valere sul POR Sicilia FSE 2014-2020 per un ammontare di trenta milioni di euro.

Nello specifico dieci milioni di euro sono rivolti a giovani disoccupati, inattivi e in cerca di prima occupazione; dieci milioni per adulti inoccupati e/o disoccupati; cinque milioni per giovani e adulti inoccupati e/o disoccupati con disabilità; e cinque milione come bonus occupazionale, destinato alle aziende che intendono, al completamento del percorso, assumere a tempo indeterminato il tirocinante.

Al fine di presentare le specifiche dell’avviso e dei requisiti necessari sia per gli aspiranti tirocinanti, che per le aziende o professionisti interessati ad ospitare i tirocinanti, è stata indetta una conferenza stampa di presentazione nella sede del circolo MCL “Don Luigi Sturzo” di via Roma, 215 a Caltagirone, il prossimo 28 giugno alle ore 18.00.

Interverranno: Paolo Ragusa, componente del consiglio regionale di MCL Sicilia ed esperto di politiche attive del lavoro; e Gaetano Galesi, orientatore e responsabile sportelli MCL.

L’iniziativa di diffusione di tale avviso e nello specifico di aiuto nell’iter di compilazione della domanda è promossa dai circoli MCL “Don Luigi Sturzo” di Caltagirone, e “Don Rosario Pepe” di Mineo, che ha organizzato un’attività di sportello presso le proprie sedi di via Roma n.215 a Caltagirone, di via Luigi Capuana n.35 a Mineo, nel Comune di Vizzini, in via Matteo Agosta 88/A; e presso il Palazzo Municipale del Comune di Mirabella Imbaccari e del Comune di San Cono.