Tortorici (Me): bollette Tari, tariffe rideterminate per gli esercizi commerciali

L’amministrazione comunale di Tortorici (Messina) ha rideterminato le tariffe TARI per l’anno 2018. Lo scorso 15 giugno il consiglio ha approvato la rideterminazione delle tariffe, approvate con delibera consiliare il 31 marzo del 2018.

Dopo quella data, però, alle attività commerciali di Tortorici sono arrivate bollette con importi molto più alti (quasi +16%) e sono giunte le prime lamentele agli uffici comunali. Lamentele recepite immediatamente dall’amministrazione che ha rideterminato le tariffe.

Sulle bollette della Tari, e non solo, questa mattina in piazza il Movimento “Uniti per cambiare Tortorici” ha distribuito dei volantini ai cittadini con 8 quesiti. In particolare il movimento si chiede quale sia stato il ruolo del consiglio comunale in tutto questo.

Il problema delle bollette maggiorate, secondo quanto dichiarato dall’assessore al bilancio, Dario Paterniti Martello, è stato determinato invece dal sistema informatico. “L’amministrazione aveva intenzione di mantenere le stesse tariffe dello scorso anno, ma nel momento in cui si inseriscono le delibere e le determine è il sistema che fa i conteggi e noi adesso, dopo le segnalazioni degli operatori commerciali, abbiamo subito aggiustato il tiro”.

Le bollette sono già state recapitate a cittadini ed esercizi commerciali. Le utenze domestiche potranno tranquillamente pagare le bollette già pervenute, salvo poi un eventuale “conguaglio al 30 novembre”, come si legge nella comunicazione dell’amministrazione comunale.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche, gli uffici hanno già lavorato per mandare nuovamente le bollette con la tariffa rideterminata a circa 300 utenze e anche se dovessero pervenire i pagamenti dopo la scadenza, non ci sarà alcuna mora da pagare.

“Non ci sono bollette pazze – continua l’assessore Paterniti Martello – abbiamo solo sistemato il coefficiente di correzione da 1 a 0,40 e questo ha comportato che tutto si è ristabilito sulla tariffazione storica. L’ufficio si è reso subito disponibile a fare la correzione che potevamo fare entro il 31 luglio.

Ringrazio anche i cittadini che nel giro di tre mesi a Tortorici ci hanno consentito di arrivare al 43% di raccolta differenziata e tutti i dipendenti e i responsabili che hanno permesso di conseguire questo importante risultato.”