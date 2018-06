Palermo: concerto di fine anno per la fondazione The brass

Questa sera alle 20.15 primo appuntamento al real teatro Santa Cecilia di Palermo con i concerti di fine anno della scuola popolare di musica, presentati dalla fondazione The brass group.

La fondazione propone una serie di concerti dedicati ai propri allievi quali eventi di fine anno della scuola popolare di musica, diretta dal maestro Vito Giordano. Serate all’insegna del jazz che vedono protagonisti giovani artisti il cui credo è lo studio attento e mirato della musica.

Gli altri concerti in programma sono il 28 e il 29 giugno nella prestigiosa sede della fondazione, il real teatro Santa Cecilia.

Al primo concerto di stasera parteciperanno gli studenti di canto di Carmen Avellone, le 3 classi di musica d’insieme di Vito Giordano e di Giovanni Calderone, la classe di piano di Giuseppe Preiti, la classe di chitarra di Sergio Munafò.

Una chiusura importante a cui parteciperanno tutti gli studenti della SPM, molti dei quali sono stati protagonisti durante l’anno accademico in corso di concerti a proprio nome al Blue brass e in diverse rassegne musicali cittadine, a conferma delle caratteristiche di unicità della scuola che, oltre ad offrire agli allievi percorsi didattici diversificati che vanno dal mero dilettantismo sino all’alta formazione musicale, offre loro la possibilità di affacciarsi e allacciarsi al mondo artistico attraverso esperienze concertistiche live concrete.

I giovani artisti accompagneranno il pubblico presenta in un viaggio virtuale che inizia dal blues e dai classici jazz standard per giungere fino ai giorni nostri con brani tratti dal panorama musicale italiano e dai più grandi film musicali.

Un repertorio varipinto quello proposto, a tratti malinconico, romantico, allegro, frizzante, arricchito anche dall’esibizione di una prima assoluta.

Un’occasione particolare per la chiusura della stagione concertistica della fondazione The brass group il cui intento è quello di dare ai giovani il giusto spazio affinchè possano avvicinarsi sempre più al mondo della musica.

È questo lo scopo principale del Brass: creare dei momenti musicali di produzione quali start-up rivolta ai giovani studenti accompagnati nel loro percorso artistico dai loro professori di nota fama come Vito Giordano, Lucy Garsia, Carmen Avellone, Giuseppe Costa, Diego Spitaleri, Giuseppe Preiti, Giovanni Conte, Mimmo La Mantia, Bepi Garsia, Claudio Giambruno, Fabio Lannino.

Questi ed altri ancora sono i nomi degli artisti che si sono impegnati costantemente, oramai da decenni, per portare avanti un credo comune. “Avvicinare i ragazzi al mondo della musica”, afferma il direttore della scuola, Vito Giordano, “ed ancor di più allo studio di uno strumento, è una mission importante per la formazione di una persona e di un’intera generazione. Nella speranza di poter vedere i nostri stessi ragazzi, in futuro, calcare altri palchi. Questo significa per noi aver avviato un percorso creativo virtuoso, alle soglie peraltro di un anno che vede Palermo Capitale della Cultura dei Giovani”.

Il costo del biglietto è di euro 5,00 incluso i diritti di prevendita.