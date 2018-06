Torrenova (Me): Damiano vince il premio Best for enviroment

È l’azienda siciliana di Torrenova (Messina) Damiano, a vincere il premio Best for Environment 2018. Il premio è stato assegnato da BCorporation, la comunità globale di aziende certificate B Corp, che vanno oltre l’obiettivo del profitto e innovano per massimizzare il loro impatto positivo verso i dipendenti, le comunità in cui operano e l’ambiente.

Damiano è un’azienda leader nella produzione e trasformazione di frutta secca da agricoltura biologica. L’azienda del messinese entra così nel club delle aziende virtuose del Best for the world, insieme a Patagonia, King Arthur Flour Company e Green Mountain Power.

“Da sempre la sostenibilità è uno dei pilastri della nostra missione aziendale – commenta Riccardo Damiano, Ceo dell’azienda – i nostri prodotti sono tutti da agricoltura biologica e siamo estremamente attenti nell’adottare le migliori pratiche per rendere minimo l’impatto ambientale, sia durante la coltivazione che durante la lavorazione del prodotto.

Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento – conclude Damiano – che attesta il nostro impegno continuo nel rispetto del pianeta”.

BCorp ha certificato oltre 2400 aziende, in 130 settori e 50 Paesi certificate, ma solo il 10% di queste viene selezionato e premiato con il Best For The World. Damiano è stata premiata per le buone pratiche riguardanti l’ambiente.