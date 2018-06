Gli occhi della Sampdoria su Antonino La Gumina

La rivoluzione in atto in casa Sampdoria sembrerebbe coinvolgere anche il Palermo. Per rinforzare la propria rosa, la squadra di mister Gianpaolo guarda anche tra il campionato cadetto. Difatti alla società blucerchiati, sempre attenta al mercato dei giovani più talentuosi e di prospettiva, non sono passate inosservate le prestazioni di Antonino La Gumina: attaccante classe ’96, prodotto della cantera rosanero e già Nazionale under 20, che si è messo in mostra con i suoi 10 gol, concentrati principalmente nella seconda fase della stagione e preziosissimi nella rincorsa playoff dei rosanero.

C’è da scommettere che non sia soltanto la Samp ad ambire all’attaccante palermitano, probabilmente il profilo di Antonino La Gumina è finito sul mirino di diverse squadre di A, disposte ad investire su di lui e che proveranno a prelevarne il cartellino.

Sviluppi sulla trattativa si avranno nei prossimi giorni, quando le bocce dei playoff di serie B saranno ferme. Intanto Nino ha un compito speciale da portare a termine prima di distrarsi con il mercato e decidere su un eventuale futuro lontano dalla sua Palermo: continuare l’ottimo lavoro svolto fin qui, impreziosendo la personale stagione ancora con buone prestazioni e, perché no, con un paio di gol, utili a “garantire” al Frosinone la matematica permanenza di un ulteriore anno in serie B.