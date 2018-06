Palermo: nasce il gruppo speleologico BCSicilia

È nato il gruppo speleologico BCSicilia che, attraverso visite guidate, conferenze a tema e il recupero di siti deturpati dall’incuria e dalla noncuranza, cercherà di far conoscere e soprattutto valorizzare la meraviglie sotterranee create dalla natura e dall’ingegno umano di cui è ricca la Sicilia.

Alla guida della sezione specializzata è stato chiamato Vincenzo Purpora, cefaludese, con una lunga esperienza nel campo della ricerca carsica.

La prima visita guidata è prevista per domenica 1 luglio in una interessante cavità della Rocca di Cefalù, la cosiddetta Grotta Grande. L’appuntamento è per le 09.00 a piazza Garibaldi.

“L’attività divulgativa e didattica – dice Purpora – è rivolta anche ai non soci. Il gruppo organizzerà, con l’aiuto dei suoi speleologi qualifiati, proiezioni, conferenze, escursioni e corsi, rivolti soprattutto a chi si avvicina per la prima volta all’ambiente ipogeo. A questa va aggiunta una attività di ricerca, con l’esplorazione e lo studio di cavità sia nelle nostre montagne sia in contesti urbani”.

Per Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia “con la nascita del gruppo speleologico l’associazione si arricchisce, dopo quella subacquea, di una nuova sezione specializzata che si occupa del suggestivo mondo sotterraneo. E’ la visione di una associazione moderna che sa articolarsi in settori e valorizzare le competenze tecniche e scientifiche presenti all’interno della stessa”.