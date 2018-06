San Cipirello (Pa): schiacciato da un trattore, muore un 83enne

È stato schiacciato dal suo stesso trattore. Questa è la storia di un 83enne di San Cipirello (Pa) a cui si è ribaltato il suo trattore mentre stava arando il suo terreno in campagna.

L’uomo si apprestava nella sua proprietà a fare ciò che tanti operai o braccianti svolgono in tale periodo, ma non ha fatto i conti con le difficoltà e gli imprevisti che la stessa terra porta, sopratutto in prossimità di difficoltà con pendici o massi che possono trovarsi sul percorso.

Arrivati i soccorsi del 118 e i Carabinieri hanno constatato l’incidente mortale che il pensionato non ha potuto evitare. Si pensa dalle prime ricostruzioni che l’uomo abbia preso una scarpata e il trattore messosi in bilico , si è ribaltato all’improvviso e ha schiacciato l’uomo che non ha potuto sottrarsi all’epilogo.

Antonio David