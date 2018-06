Palermo: “storie di jazz e non solo”, pubblicazione postuma

Domani sera alla Sala Lanza a Palermo sarà presentato il libro postumo di Luigi Giuliana, uno dei fondatori del The Brass group dal titolo “Storie di jazz e non solo”.

Un appuntamento curato da Maurizio Zerbo con Nino Buttitta, Giangaspare Ferro, Gigi Razete e Vito Giordano. Fra le pagine il racconto di una storia musicale iniziata negli anni Settanta che ha visto in scena a Palermo tutti i grandi della storia del jazz da Charles Mingus a Chet Baker, da Dizzy Gillespie a Miles Davis.

Al Brass si deve anche una famosa esibizione di Frank Sinatra allo stadio della Favorita. Il libro di Giuliana non è un catalogo musicale, “è un grande affesco di una Palermo che non si è mai fermata. E contiene anche retroscena esilaranti sul modo di vita di questi mostri sacri. Lo si può leggere tutto d’un fiato, anche non capendo nulla di jazz” scrive il giornalista Saverio Lodato.

Il Brass, grazie a Domenico Cogliando, curatore dell’iniziativa e responsabile del jazz museum, sarà presente a Una marina di libri, anche come editore di produzioni discografiche. Infatti, in un corner allestito all’interno dell’orto botanico saranno esposti i cd pubblicati dalla Brass records “Three Drums Show, orchestra jazz siciliana; Timeless Emotions,Vito Giordano; Dear George, Flora Faja; Ritratti, Rita Collura; Bop Town Quintet, Marco Mazzamuto; Vieni via con me, Sal Pizzurro.

Tra le varie iniziative, il programma del Brass all’interno di Una Marina di Libri prevede anche:

– 7 giugno 19:30 – Gymnasium

Inaugurazione delle attività delle presentazioni del Brass con “Artisti della fame. Storie di viventi alle prese con il cibo” libro di Roberto Masiero, con l’autore, lo chef Dario Palminteri e Domenico Cogliandro.

– 8 giugno 12:00 – Gymnasium

Presentazione del libro del giornalista Andrea Ferraretto “I viaggi naturali”. Con l’autore, Mario Suglia (Nomos Value Research) e Isidoro Pennisi (Università Mediterranea di Reggio Calabria)

– 9 giugno 22:30 – Serra Carolina

Presentazione del libro di Andrea Pennisi e Virginia Caldarella “Trattato di Anatomia Emozionale”, vj-set a cura degli autori, con una breve introduzione di Domenico Cogliandro, con interventi musicali di Maurizio Curcio.

– 10 giugno 12:00 – Sala Archirafi

Presentazione del libro di Alfred Tomatis “L’orecchio e la vita”, a cura di Concetto Campo, con Marco Girgenti Meli (docente alla Scuola Popolare del Brass) e Paola Lazzara (collaboratrice del Centro Studi Fondazione The Brass Group).