Capo d’Orlando (Me): mancata consegna compostiere, interrogazione al sindaco

La mancata consegna delle compostiere e la riduzione tariffaria per la raccolta differenziata a Capo d’Orlando, nel messinese, sono al centro di una interrogazione a risposta scritta presentata al sindaco da alcuni consiglieri.

A porre le domande al sindaco Ingrillì sono i consiglieri Gaetano Gemmellaro, Sandro Gazia, Gaetano Sanfilippo Scimonella, Salvatore Alessio Micale, Angiolella Bottaro e Daniela Trifilò.

Nell’interrogazione i consiglieri sottolineano come il 30 marzo scorso il consiglio avesse approvato il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata. L’articolo 18 del regolamento prevede delle riduzioni ed agevolazioni tariffarie per la raccolta differenziata e, più precisamente, “per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo”.

Per poter fare il compostaggio in modo autonomo, però, i cittadini dovrebbero ricevere in comodato gratuito la compostiera da parte del comune. Eppure così non sta accadendo. Nonostante molte istanze siano pervenute al comune non è stato dato seguito a tali richieste.

Sono questi i motivi che spingono i consiglieri ad interrogare il sindaco e chiedere per quale motivo non siano state ancora consegnate le compostiere richieste con regolare istanza. Inoltre, i consiglieri vorrebbero sapere “se il sindaco intende provvedere immediatamente a disporre la consegna delle compostiere in comodato gratuito ai richiedenti, come già più volte sollecitato dai sottoscritti consiglieri comunali”.