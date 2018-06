Capo d’Orlando (Me): immigrazione, come cambiano sanità e assistenza

Si concluderanno sabato i seminari formativi “Dentro e fuori la rete Sprar” a Capo d’Orlando, centro tirrenico in provincia di Messina. I seminari sono stati organizzati dalla cooeprativa servizi sociali di Capo d’Orlando, ente gestore del centro per richiedenti asilo e rifugiati di contrada Malvicino.

Dopo le iniziative dedicate ad avvocati, consulenti del lavoro, assistenti sociali, mediatori culturali, giornalisti, oepratori del settore e operatori scolastici, l’evento conclusivo è programmato per il prossimo 9 giugno, sabato, ala biblioteca comunale di Capo d’Orlando. Il tema sarà “Immigrazione: come cambiano sanità ed assistenza”.

Dopo i saluti istituzionali interverranno Carmelo Iacobello, direttore UOC malattie infettive AOE Cannizzaro di Catania; mario Raspagliesi, dirigente medico UOC malattie infettive AOE Cannizzaro di Catania – responsabile ambulatorio migranti; Antonino Mazzone, direttore del dipartimento di area medica ASST Ovest Milanese; Fabio Fichera, antropologo ANPIA – case manager progetto Silver; Antonella Postorino, consigliere segretario dell’ordine degli psicologi della regione siciliana; Francesca Liga, professore associato al dipartimento di medicina clinica e sperimentale dell’università degli studi di Messina.

“Il percorso formativo rivolto a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo direttamente e indirettamente nella rete Sprar, non poteva non guardare anche all’aspetto medico-sanitario – afferma Cono Galipò, presidente della cooperativa servizi sociali – per questo il confronto di sabato sarà molto importante,

in quanto vuole considerare la salute dei migranti non solo nell’ottica dell’emergenza e dell’accoglienza, ma anche nella dimensione di un fenomeno strutturale che coinvolge cinque milioni di stranieri che vivono e lavorano ordinariamente nel nostro Paese.”

È ancora possibile iscriversi all’evento formativo di sabato 9 giugno compilando il modulo Google al seguente link: https://goo.gl/forms/NWM2ORUXtnIIThAU2.