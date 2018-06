Catania: sequestrati 2 fucili da caccia, una pistola e 10 cartucce

Agenti della polizia di Stato di catania hanno sequestrato, a carico di ignoti, due fucili da caccia, una pistola e dieci cartucce nel quartiere di Librino.

Gli agenti hanno accelerato la marcia per identificare il soggetto, ma questi è riuscito a far perdere le sue tracce. Gli agenti insospettiti per la strana condotta hanno effettuato un accurato controllo dei luoghi in cui avevano avvistato il ragazzo e, all’interno di una struttura in disuso, hanno rinvenuto uno scatolone dove all’interno vi era un fucile da caccia calibro 12, un fucile da caccia calibro 36, una pistola marca Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa e dieci cartucce calibro 12.

Sul luogo anche gli agenti della polizia scientifica per i rilievi del caso.