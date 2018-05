Fiumefreddo di Sicilia (Ct): scoperta truffa ai danni di soci di una cooperativa edilizia

Una truffa ai danni di soci di una cooperativa edilizia è stata scoperta dagli agenti della guardia di finanza a Fiumefreddo di Sicilia nel catanese. “Vittima” della truffa è stata la società cooperativa “La villetta”, costituita per realizzare 16 villette per alloggi residenziali nel comune del catanese.

In particolare, da un approfondito controllo della documentazione amministrativo-contabile della società cooperativa, le fiamme gialle hanno accertato che alcuni soci-acquirenti, confidando nella buona fede e nella convenienza dell’investimento, avevano versato nelle casse della cooperativa più di 76 mila euro.

Dopo avere i soldi nelle casse della società, il Cda ha deliberato l’assegnazione delle villette ad altri soci e non a quelli che avevano versato le somme di denaro e che avevano quindi un diritto di prelazione, non fornendo al contempo ai soci le informazioni necessarie sullo stato economico della cooperativa.

La cooperativa aveva maturato debiti per 240 mila euro nei confronti di un subappaltatore. Il costruttore non aveva provveduto a stipulare la fidejussione di garanzia per tutte le somme conferite alla cooperativa.

Oggi sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini al presidente della cooperativa, al titolare dell’impresa che ha eseguito i lavori in subappalto, al legale rappresentante della società appaltatrice, nonché del consulente fiscale della società cooperativa, responsabili del reato di truffa per avere, in concorso tra loroo, provocato un danno patrimoniale di rilevante gravità mediante artifizi e raggiri.