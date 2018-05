Acireale (Ct): lanciavano sassi sulla SS 114, giovanissimi bloccati dalla polizia

Era un passatempo, il loro, che poteva provocare un gravissimo pericolo per la circolazione stradale. È successo ad Acireale, nel catanese, dove gli agenti della polizia di Stato hanno fermato alcuni giovanissimi che si “divertivano” a lanciare sassi dal cavalcavia sulla strada statale 114.

Gli agenti del commissarito sono riusciti a bloccare i due giovanissimi autori del misfatto di 14 e 17 anni.

Inoltre, addosso al ragazzo più grande è stata trovata una dose di marijuana per uso personale. I due giovani sono stati accompagnati ad Acireale e, in presenza degli esercenti la responsabilità genitoriale, sono stati indagati in stato di libertà per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti.

Per il diciassettenne è scattata la segnalazione alla prefettura di Catania per l’uso di sostanze stupefacenti.