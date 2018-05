Catania: domenica al museo con Officine culturali

Domenica 3 giugno Officine culturali organizzano “domenica al museo”. Porte aperte al monastero dei Benedettini, oggi sede dell’università di Catania; alla chiesa di San Benedetto e all’orto botanico di via Etnea.

Tre appuntamenti da non perdere per l’iniziativa ministeriale #domenicaalMuseo. Tutti i visitatori del monastero, della chiesa e dell’orto botanico potranno entrare con un biglietto ridotto.

Dalle 9.00 alle 17.00, una visita guidata ogni ora, le guide di Officine Culturali accompagneranno gli ospiti nella lunga e intrigante storia del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena. Come in un viaggio nel tempo i visitatori si sposteranno dall’epoca dei romani fino ai giorni nostri ripercorrendo più di 2000 anni di storia.

Le guide descriveranno tutti gli ambienti e sveleranno i miti, le leggende e la storia controversa di un’architettura che è ostentazione del potere e del gusto dell’ordine cassinese.

Biglietto: 4€ anziché 7€ – Info e prenotazione*: 0957102767 – 3349242464.

Dalle 11.00 alle 17.00 (ultimo ingresso) sarà possibile visitare la Chiesa di San Benedetto scoprendo le vicende legate all’ordine benedettino femminile, alla nascita di una delle chiese più rappresentative del territorio catanese e il tripudio di colori realizzato da Giovanni Tuccari.

Biglietto (audio-guida inclusa): 3€ anziché 5€ – Per maggiori informazioni 0957102767 – 3349242464.

Alle 10.00 e alle 12.00 prenderanno il via le visite guidate dell’Orto Botanico di Catania. Gli ospiti tra l’esplosione di colori della primavera compiranno un viaggio in giro per il mondo grazie alle tante specie custodite nel giardino scientifico dell’Università di Catania, fondato da Francesco Tornabene nel 1858.

Biglietto: 4€ anziché 7€ – Info e prenotazione*: 0957102767 – 3349242464.

*Le visite guidate al Monastero dei Benedettini e all’Orto Botanico di Catania prevedono un numero massimo di partecipanti per ogni fascia oraria è quindi necessaria la prenotazione, che si può effettuare tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00, allo 0957102767 – 3349242464.