Caltanissetta: sequestrate più di 500 scarpe contraffatte

Due persone sono state denunciate dagli agenti della guardia di finanza di Caltanissetta che hanno scoperto 500 scarpe contraffatte in un’auto guidata dai due soggetti.

Le fiamme gialle hanno scoperto che le organizzazioni criminali, senza scrupolo, arruolavano manovalanza tra i numerosi extracomunitari presenti in provincia.

In questo contesto i finanzieri di Caltanissetta hanno individuato i due denunciati dediti al trasporto della merce contraffatta al mercato settimanale per la successiva vendita illecita.

A conclusione dell’opreazione sono state sequestrate oltre 500 scarpe contraffatte e quindi potenzialmente pericolose. Il valore commerciale dei prodotti sequestrati delle fiamme gialle ammonta a circa 13 mila euro.

I controlli effettuati dalla guardia di finanza, inquadrati nel più ampio contesto dell’intensificazione delle attività a tutela del made in Italy e dei marchi registrati che come noto rivestono un settore strategico per l’economia nazionale, ha consentito di denunciare alla locale procura della repubblica di Caltanissetta dove due senegalesi avevano il materiale contraffatto.

Inoltre, l’auto utilizzata per il trasporto è stata sequestrata in quanto ritenuta strumentale alla commissione del reato.