Tortorici (Me): si ferisce con una lamina d’acciaio, trasferito in elisoccorso al Papardo

Grave infortunio oggi pomeriggio a Tortorici nel messinese. E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale Papardo di Messina.

Un uomo, S.C.Z., ha avuto un incidente con una lamina di acciaio che gli ha provocato nel braccio una vasta ferita con interessamento vascolare e tendineo. Sul posto sono intervenuti i medici e gli operatori del 118 che hanno immediatamente chiamato il 118. Non c’era tempo per un trasporto in ambulanza.