Tortorici (Me): l’ultima festa dell’anno per San Sebastiano

Tortorici è di nuovo in festa per onorare il patrono San Sebastiano. Questa sera nella chiesa di Santa Maria Assunta guidata da padre Simone Campana, sara celebrato il vespro solenne, animato dai ragazzi dei cori delle parrocchie di Santa Maria e San Nicolò.

Nelle tre navate della chiesa è risuonato il tradizionale inno, melodia tipica di Tortorici che è stato anche inciso in un riadattamento per coro e orchestra scritto dal maestro oricense Gemino Calà Scaglitta.

Al termine della messa, tutti in piazza per assistere allo spettacolo pirotecnico accompagnato dalla banda musicale Trusso di Tortorici e poi ballo liscio in compagnia della musica dal vivo dei Castagna show.

Domani entreranno nel vivo i festeggiamenti dell’appuntamento di maggio le cui radici affondano nel passato. La festa di maggio veniva fatta per permettere ai numerosi allevatori che nel mese di gennaio si trovavano prevalentemente nelle zone di Siracusa, e che pertanto non potevano prendere parte ai festeggiamenti.

E proprio dal siracusano, precisamente da Floridia, oggi dovano essere presenti i devoti di San Sebastiano, ma il pellegrinaggio è stato annullato per un lutto che ha colpito uno di loro.

La Santa messa cantata di domani delle 11 sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina dell’associazione I Nudi per dare l’opportunità anche a chi è lontano di prendere parte alle celebrazioni.

Al termine della messa il simulacro di San Sebastiano farà il giro del paese e nel primo pomeriggio si svolgerà la processione caratteristica con le “nude” vestite di bianco a precedere il pesante fercolo.