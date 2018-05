Milazzo (Me): un arresto per spaccio di droga

I carabinieri della compagnia messinese di Milazzo hanno arrestato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di droga. Le manette sono scattate ai polsi di Rosario Natoli, 19 anni.

Nell’abitazione di Natoli gli operanti hanno rinvenuto, abilmente nascosta in u nlocale di servizio e nascosta fra i prodotti di polizia, 230 grammi di marijuana parte della quale suddivisa in 26 dosi, nonché materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga.

Il giovane arrestato è stato sottoposto, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.