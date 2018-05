Caccamo (Pa): eletto il consiglio direttivo di BCSicilia

È stato eletto il consiglio direttivo della sezione di Caccamo dell’associazione BCSicilia che si occupa di tutela e salvaguardia dei beni culturali ed ambientali.

A presiedere il gruppo cittadino è stata eletta all’unanimità Laura Scimeca, mentre la vicepresidenza è andata ad Eliana Geraci. Segretario sarà Santo Galbo ed economo Giusy Geraci, mentre responsabile per la comunicazione è stato nominato Ignazio Pravatà e responsabile per l formazione, Giovanni Aglialoro.

All’incontro era presente anche Alfonso Lo Cascio presidente regionale di BCSicilia. La sezione locale di Caccamo per il 2018 prevede una attività costruita sulla promozione e fruizione del castello e del circuito monumentale del borgo medievale con le sue valenze storico e artistiche.

Saranno organizzate visite guidate con figuranti in costume d’epoca. Sarà un tuffo antropologico tra curiosità, aneddoti e modi di vivere del periodo con rievocazione finale dell’investitura a damigelle e cavalieri.

Le visite sono previste sia per gruppi di adulti, che verranno guidati alla scoperta dell’antico borgo di Terravecchia e del prestigioso maniero chiaramontano, sia per i bambini delle scuole con attività didattiche rivolte esclusivamente a loro. I ragazzi saranno accompagnati, indossando delle tuniche, a scoprire in prima persona le caratteristiche della vita all’interno di un Castello o di un borgo, sia in tempo di pace che di guerra. Inoltre l’Associazione prevede l’organizzazione di una Giornata di Studio sul Medioevo, in collaborazione con l’Università e la Soprintendenza e la partecipazione dei massimi studiosi e ricercatori della materia e la realizzazione di un Museo Medievale con l’esposizione di costumi, armi ed oggetti che offriranno la possibilità di una fruizione più diretta dei modi di vivere e degli usi nel suggestivo periodo dell’Età di Mezzo.