Catania: “viaggio nell’antica Roma lungo le vie dei saperi”

Venerdì 6 aprile 2018 alle 17:30 presso il Coro di Notte del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena a Catania Sebastiano Tusa e Carlo Ruta presenteranno il loro nuovo libro, edito Edizioni di Storia e Studi Sociali, Viaggio nell’antica Roma lungo vie dei saperi, delle cittadinanze e del sacro.

Officine Culturali e il Dipartimento di Scienze Umanistiche hanno, infatti, il piacere di ospitare i due studiosi che ricostruiscono la storia della Città Eterna, a partire dalle sue vie intese non solo come infrastrutture ma anche come vettori di relazioni, per ricostruire come il destino si intreccia con i destini dei popoli del mondo fino ad allora conosciuto.

Il viaggio dalla fondazione fino alla caduta di Roma evidenzia i rapporti, le influenze, gli scambi con altri popoli e civiltà componente essenziale della grandezza stessa di Roma. I due autori ricostruiscono una storia di uso strategico della forza e di impiego sistematico della razionalità. Un’ispirazione fondamentale di quel tragitto fu la legge, il diritto, attorno a cui maggiormente si destreggiò il genio di un ceto dirigente, lanciando un po’ alla volta un corpus di principi che nelle linee essenziali sarebbero sopravvissuti di gran lunga ai destini monarchici, repubblicani e imperiali della Città Eterna.

Quando sentì minacciati i propri interessi vitali, Roma guerreggiò con impeto e ricorse anche ad atti estremi. Cercò di disciplinare con ponderazione l’intera vita sociale, maturando una nozione aperta delle cittadinanze. Regolò inoltre con puntiglio legislativo le attività economiche, con un’attenzione particolare a quelle marinare, lanciando modelli che ancora oggi costituiscono le basi del diritto internazionale. Roma si aprì appunto ai contagi, fino al tramonto della sua potenza politica e militare, quando, lasciate le insegne imperiali e mentre consegnava all’Oriente bizantino il testimone di una promettente ma difficile continuità politica e morale, riviveva come capoluogo di una religiosità che avrebbe scritto altre fondamentali pagine di storia.

Insieme ai due autori saranno presenti, Massimo Frasca, docente di archeologia classica all’università di Catania che presenterà e coordinerà l’incontro; Maria Costanza Lentini, direttrice del Polo per i siti culturali di Catania; Teresa Sardella, docente di storia del cristianesimo all’università di Catania. L’incontro è fissato per le ore 17:30 presso il Coro di Notte del Monastero dei Benedettini. Per informazioni contattare l’infopoint di Officine Culturali ai numeri 0957102767 – 3349242464.