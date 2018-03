Catania: pasqua 2018 con Unicef

L’Unicef di Catania sta organizzando la manifestazione “una pasqua ancora più…buona”, con la collaborazione della Rinascente di Catania al primo piano.

Gli studenti del liceo artistico Emilia Greco di Catania sono impegnati nella decorazione a pennello e a spatola con prodotti dolciari donati dalla COVe, importante azienda specializzata nella preparazione di semilavorati per maestri pasticceri, 300 uova di fine cioccolato al latte da 220 grammi offerti dalla Dolfin.

La decorazione e la cessione delle uova è già iniziata il 19 marzo e si concluderà sabato 24 presso La Rinascente, per proseguire nella settimana successiva, da lunedì 26 a sabato 31, presso la sede UNICEF, in via Montesano, 15 Catania.

Si accettano, sino ad esaurimento delle disponibilità, prenotazioni e richieste di personalizzazione. Da giorno 26, inoltre, saranno attivi, presso alcune scuole che ne hanno fatto richiesta, appositi laboratori riservati agli alunni.

Le uova sono cedute dietro offerta minima di 10,00 € e l’intero ricavato è destinato alla campagna UNICEF: ”Bambini in pericolo”.