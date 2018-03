Ragusa: nuova opportunità di lavoro con il coworking

Dal 27 marzo apre un nuovo spazio di coworking a Ragusa. Un’idea innovativa e funzionale per professionisti e nuovi lavoratori freelance che somma i benefici di uno spazio di lavoro arredato e dotato di tutti i servizi a un costo limitato, adatto a ogni budget.

Il coworking è un nuovo stile lavorativo in linea con i cambiamenti che investono il lavoro, oggi sempre più flessibile, più nomade e meno strutturato. Il coworking consente a figure professionali indipendenti – come programmatori, grafici, copywriter, social media manager, ecc. che spesso lavorano da casa o, ancora, agenti di vendita e rappresentanti commerciali provenienti da aree limitrofe – di disporre di un ufficio temporaneo, per svolgere le loro attività, per tenere riunioni con il proprio staff di collaboratori o incontrare un cliente.

Il nuovo spazio riservato al coworking, infatti, va incontro all’esigenza di tagliare i costi (noleggiare temporaneamente un ufficio già pronto in centro costa meno che prenderne uno in affitto, registrare un contratto pluriennale, allacciare le utenze, arredarlo, ecc.) e attivare network relazionali, uscendo dall’isolamento e sfruttando le nuove occasioni di business derivanti dalla sinergia con altri professionisti.

Lo spazio ha sede in un immobile indipendente nel cuore di Ragusa, in Via Dante Alighieri 93, che già ospita l’agenzia di comunicazione Inpress e altri uffici. La zona è facilmente raggiungibile, in quanto è servita dalla stazione ferroviaria, dalle linee urbane dell’Ast e da un ampio parcheggio sotterraneo. La sede si compone di uffici singoli, luminosi, climatizzati, distribuiti su due livelli, completamente arredati con scrivanie e computer, telefono e accessori. È presente anche una piccola sala per attività di formazione a piccoli gruppi o conferenze stampa (25 posti). Tra i servizi condivisi, internet wi-fi, stampante laser e a colori, scanner, copiatore, rilegatore a caldo, corner caffè e altro.

Lo spazio coworking sarà a disposizione, previa prenotazione ai numeri 0932 1913115 o 329 3167786 o scrivendo a info@inpressweb.com, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.30; il sabato dalle ore 9.00 alle 14.30.